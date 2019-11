Wales pakt EK-ticket in kraker, België beëindigt perfecte kwalificatie in stijl

Polen en Oostenrijk waren al verzekerd van de EK-tickets in Groep G. Polen won ook de laatste wedstrijd van Slovenië (3-2). Jacek Góralski maakte in de 81e minuut het winnende doelpunt. Sterspeler Robert Lewandowski deed de hele wedstrijd mee bij de Polen en hij maakte de 2-1. Josip Ilicic maakte kort daarna gelijk. Dat deed hij op aangeven van Vitesse-aanvaller Tim Matavz, die in de eerste helft de 1-1 had gemaakt. Jasmin Kurtic kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart.



Oostenrijk daarentegen ging onderuit. Letland was in eigen land verrassend met 1-0 te sterk en pakte daardoor de eerste punten in de EK-kwalificatie. Marcis Oss scoorde. Letland had pas twee keer gescoord en al 28 tegendoelpunten. Het andere duel in Groep G eindigde in een 1-0 overwinning voor Noord-Macedonië in de thuiswedstrijd tegen Israël.