Wales doet goede zaken met winst in Georgië

Zes Nederlanders in overzicht slechtste spitsen in Premier League

14:30 Vanwege het 25-jarig bestaan van de Premier League worden er al maanden lijstjes gemaakt in Engeland: de beste spelers, mooiste momenten, grootste blunders. De Daily Mail maakte een lijst van de honderd slechtste spitsen in de Premier League. Daarin zijn een hoop Nederlanders en spelers met een verleden in de eredivisie terug te vinden.