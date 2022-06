Wales doet België in slotfase pijn, Duitsland bijt zich stuk op Hongaren en doelpuntloze herhaling EK-finale

De herhaling van de laatste EK-finale is geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel. Engeland en Europees kampioen Italië kwamen tegen elkaar niet tot scoren. Italië blijft daardoor koploper van de poule, terwijl The Three Lions nog wachten op de eerste overwinning. Engeland kreeg de meeste mogelijkheden voor de drie punten, maar de ploeg van Gareth Southgate miste scherpte in de afronding.