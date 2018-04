WADA wenst Peruaan Guerrero niet op het WK te zien

Voor het eerst vier toplanden ver­te­gen­woor­digd bij laatste vier

12 april Voor het eerst sinds 2010 staan clubs uit vier verschillende landen in de halve finales van de Champions League. Met Liverpool, Bayern München, AS Roma en Real Madrid hebben de vier toonaangevende landencompetities in Europa allemaal een vertegenwoordiger. Het kwam in de Champions League niet eerder voor dat clubs uit Engeland, Duitsland, Italië en Spanje in de halve finales stonden.