Waarom zijn de stadions van Real en Barça maar voor de helft gevuld?

De laatste keer dat er minder mensen de weg naar het Bernabéu wisten te vinden, was op 24 mei 2009. Iets meer dan 44 duizend fans bezochten toen het competitieduel met Real Mallorca. Het was de laatste wedstrijd die Real speelde vóór de komst van Ronaldo. De Portugese superster wist een klein decennium lang een vol huis te trekken in de Madrileense voetbaltempel, die plaats biedt aan 81.044 toeschouwers.



Een dag eerder kende Barcelona met 52.356 fans (op een capaciteit van 99.354) ook al een van de laagste opkomsten van deze eeuw. De regerend landskampioen kampt al sinds oktober vorig jaar met wegblijvende fans. El Confidencial weet dat eerder in een analyse aan de gespannen politieke situatie in Catalonië en de klap die het toerisme als gevolg daarvan opliep. Normaal gesproken worden er bij competitiewedstrijden in Camp Nou tussen de 20 en 25 duizend stoeltjes bezet door toeristen.



Een normaal kaartje voor een competitiewedstrijd kost bij Barcelona tussen de 69 en 174 euro. Bij Real Madrid ben je tussen de 76 en 213 euro kwijt (een VIP-ticket kost bij beide clubs soms honderden euro's meer).