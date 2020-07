Waarom Solskjaer niet meer om Greenwood heen kan

Met vier doelpunten in de laatste drie Premier League-wedstrijden vestigt Mason Greenwood nog meer de aandacht op zich dan hij al even doet. De 18-jarige aanvaller knalt naar de top en met hem het weer wat opgeleefde Manchester United.

Doelpunten, veel doelpunten. ,,Ik kan spelers niet buiten de ploeg houden als ze blijven scoren”, zei Ole Gunnar Solskjaer donderdagavond na de 3-0 overwinning op Aston Villa.

Het was alweer de vierde competitiewedstrijd op een rij die zijn elftal met drie goals verschil won. En weer ging het vooral over het nieuwe fenomeen Mason Greenwood. Achttien jaar pas en nu dus al een zekerheidje bij een van de grootste clubs op aarde.

Hoe dat kan? Greenwood was eerder al een van de toptalenten om in 2020 in de gaten te houden. Snel, tweebenig en vooral heel trefzeker. Het maakt hem bijzonder ambitieus. Zijn voornemens: eerst basisspeler bij United, dan Engels international en tot slot zijn club naar de top terugbrengen.

Ondanks een overtuigend begin van het kalenderjaar leek de coronatoestand dit allemaal te verhinderen, maar na de hervatting van de Premier League is de nummer 26 van United een van de meest opvallende spelers op de Europese velden.

Bekijk hier de treffer van Greenwood tegen Aston Villa:

Vaste waarde

Om te beginnen bij het eerste punt: een vaste waarde bij Manchester United worden. Dat zit wel goed, bleek wel op Villa Park. Solskjaer bevestigde dat hij niet om de jongen heen kan die al vanaf zijn zesde bij de club speelt. Solskjaer: ,,Zijn vader liet me laatst een foto van ons zien toen hij zeven jaar was. Hij weet dat wij in hem geloven.”

Want ondanks dat Greenwood bij een van de rijkste clubs op aarde voetbalt, zijn er volop kansen voor de jeugd. Eerder Marcus Rashford en Jesse Lingard, dit seizoen Brandon Williams en dus Greenwood. Solskjaer bewees dit seizoen ook al vroeg dat hij in hem geloofde. Ondanks het vertrek van aanvallers Romelu Lukaku en Alexis Sánchez drong hij niet op miljoenenversterkingen aan.

Hij wist wat eraan kwam. Al stond Greenwood er niet direct. In de eerste seizoenshelft kreeg hij vooral speeltijd in de Engelse bekertoernooien en de Europa League. In die wedstrijden kwam de belofte steeds dichter bij een vaste plek. Die leek er dit voorjaar te komen, maar toen kwam de coronabreak. De ontwikkeling stopte niet: op het trainingscomplex in Carrington maakte de jongeling indruk. Hij won bovendien aan spiermassa en zie hier het resultaat: de jonge aanvaller blinkt uit in de sterkste competitie.

Volledig scherm In de eerste seizoenshelft moest Mason Greenwood het vooral in de Europa League laten zien, zoals hier tegen AZ. © BSR Agency

Wembley

Het lijkt een kwestie van geduld tot Greenwood zijn opwachting in het Engelse elftal gaat maken. Volgend weekeinde kan Gareth Southgate hem live beoordelen op Wembley, waar de halve finales van de FA Cup op het programma staan en de bondscoach voor het eerste weer op de tribune zal zitten. Samen met Phil Foden (Manchester City) en Bukayo Saka (Arsenal) is hij een van de veelbelovende spelers die op de nominatie staan om te worden opgeroepen voor de Nations League in september.

Quote Mason is een van de beste, zo niet de beste afmaker met wie ik ooit mee gewerkt heb Ole Gunnar Solksjaer Terug naar Greenwoods ambities. De derde en lastigste opgave: United terug naar de top brengen. Natuurlijk ze staan nog altijd slechts vijfde, de ongeslagen reeks van zeventien wedstrijden waar het team van Ole Gunnar Solskjaer aan bezig is imposant. Nummer 4 Leicester City heeft nog slechts een puntje voorsprong, nummer 3 Chelsea twee. De Champions League gloort weer.

In de opmars van de laatste weken springt daarbij vooral de exceptioneel snelle aanval in het oog: Anthony Martial, Marcus Rashford en Mason Greenwood laten United weer swingen.

Hoewel Greenwood met negen competitiedoelpunten qua productie iets achterloopt op de vijftien goals van zowel Martial als Rashford, lijkt de jongeling het makkelijkst te scoren. Zeker na de hervatting met nu dus vier goals in drie wedstrijden. Voor Solskjaer geen verrassing. ,,Mason is een van de beste, zo niet de beste afmaker met wie ik ooit mee gewerkt heb”, zegt de Noor, zelf oud-topspits.

Tweebenig

Wat op dit vlak vooral in het voordeel van Greenwood spreekt is zijn tweebenigheid. Hij heet dan links te zijn, met rechts schiet hij de bal net zo makkelijk in het doel. Toch doet hij komend vanaf de rechterflank weleens aan Arjen Robben denken. Op snelheid naar binnen komen en vervolgens hard raak schieten. Toch is hij zo tweebenig dat hij strafschoppen met rechts neemt en vrije trappen om en om.

Hij scoort uit intikkers, maar ook van afstand. Zoals tegen Villa met een geplaatst schot van buiten de ‘zestien’, nu weer met rechts. Greenwood staat in zijn doorbraakseizoen op zestien doelpunten in alle competities. In Engeland staat hij daardoor op lijstjes met Boy Wonder Michael Owen en de ook al vroeg rijpe Wayne Rooney. Solskjaer vergelijkt niet. ,,Het is aan hem, hij kan zover komen als hij wilt.”

Volledig scherm Onderonsje tussen Mason Greenwood en Ole Gunnar Solskjaer. © REUTERS