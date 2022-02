Waarom Roman Abramovitsj als eigenaar van Chelsea een stap terug doet

Abramovitsj lijkt Chelsea met de onverwachte zet te willen beschermen voor mogelijke sancties van de Britse overheid. Door zijn rol te wijzigingen blijft de club naar het zich laat aanzien gevrijwaard van dergelijke stappen. De Foundation, door Abramovitsj in het leven geroepen om zijn zachte kant te tonen, moet in de nieuwe vorm nu ook de dagelijkse leiding van de voetbaltak nemen.

De bedrijfscultuur van Chelsea zit ingewikkeld in elkaar. Via een firma op de Britse Maagdeneilanden leende Abramovitsj 1,5 miljard pond aan Fordstam Limited, het moederbedrijf van Chelsea en eveneens in het bezit van Abramovitsj. De aandelen van de club zijn hierin ondergebracht. De kans lijkt aannemelijk dat dit pakket én de schuld wordt overgedragen aan de Foundation.

Quote Volgens The Telegraph is het zeer aanneme­lijk dat deze stoelen­dans de eerste stap op weg naar een verkoop van de club is.

Als de Britse overheid de bezittingen van Abramovitsj wil afpakken, valt de club daar formeel dan niet meer onder. Juristen moeten zich nog over de materie buigen, maar de Rus kan blijven investeren door rechtstreeks geld over te maken aan de Foundation. Volgens de Engelse krant The Telegraph is het zeer aannemelijk dat deze stoelendans de eerste stap op weg naar een verkoop van de club is.

Volledig scherm Roman Abramovitsj (r) na het winnen van de Champions League in 2012, rechts Chelsea-spits Didier Drogba. © Pim Ras Fotografie

Abramovitsj zou nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin, die zijn militairen deze week de opdracht gaf om Oekraïne binnen te vallen. In een korte verklaring op de website van Chelsea, waarin Abramovitsj meldt het ‘rentmeesterschap en de zorg’ voor Chelsea over te dragen aan de foundation, zegt hij niets over de oorlog in Oekraïne.

,,Tijdens mijn bijna 20-jarige periode als eigenaar van Chelsea heb ik mezelf altijd als bewaker van de club gezien, wiens taak het is om te zorgen dat we zo succesvol zijn als we nu zijn”, aldus Abramovitsj. ,,We bouwen aan de toekomst, terwijl we ook een positieve rol spelen in onze gemeenschappen. Ik heb altijd beslissingen genomen in het belang van de club. Daarom geef ik vandaag de beheerders van Chelsea’s foundation het rentmeesterschap en de zorg voor Chelsea. Ik denk dat zij momenteel in de beste positie verkeren om de belangen van de club, de spelers, staf en fans te behartigen.”

Abramovitsj kocht Chelsea in 2003. De Rus investeerde daarna honderden miljoenen in de club, die onder zijn leiding onder meer vijf landstitels won en twee keer de Champions League, in 2012 en vorig jaar.

Abramovitsj bemoeit zich al jarenlang niet meer met de dagelijkse leiding van Chelsea. De Rus raakte in 2018 zijn Britse visum kwijt en laat zich sindsdien zelden meer zien op Stamford Bridge. Hij was vorig jaar in Porto wel aanwezig in de door Chelsea gewonnen finale van de Champions League. Op voetbalgebied heeft zijn landgenote Marina Granovskaia de leiding. De Russin is als directrice onder meer verantwoordelijk voor transfers en contracten van spelers en trainers.

De foundation van Chelsea wordt beheerd door zes mensen, onder wie de Amerikaanse clubvoorzitter Bruce Buck. Chelsea, dat onlangs ook zegevierde op het WK voor clubs, staat in de Premier League op de derde plaats. De ploeg van trainer Thomas Tuchel strijdt zondag op Wembley met Liverpool om de League Cup.