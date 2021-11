Waarom Messi weer zoveel stemmen kreeg dat tóch hij en niet Lewandowski de Ballon d’Or won

Een beroving, noemden verschillende Duitse sportmedia het. Lionel Messi is uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar en niet Robert Lewandowski. En die beslissing heeft veel stof doen opwaaien. Want de Poolse spits van het Duitse Bayern München heeft toch een veel succesvoller seizoen gehad dan de kleine Argentijn die de Ballon d’Or al zes keer eerder won? Op basis waarvan kreeg hij nu ook nog zijn zevende Gouden Bal? In een jaar waarin hij weliswaar de Copa America won met Argentinië, lukte het hem niet om FC Barcelona naar de Spaanse titel te leiden en kwam diezelfde ploeg in de Champions League niet verder dan de tweede ronde. Om over de magere prestaties die hij sinds zijn overgang naar Paris Saint-Germain in Frankrijk levert nog maar te zwijgen.



Om de verkiezing voor Messi te verklaren, is het goed om de procedure eerst eens onder de loep te nemen. De winnaar van de Ballon d’Or wordt bepaald aan de hand van stemmen van 170 voetbaljournalisten die allemaal uit een ander land komen. Namens Nederland is dat Frans van den Nieuwenhof. ,,Sinds 2000 al, ongeveer”, legt hij uit. ,,Ik werkte toen voor VI en was, omdat ik vrij goed Frans sprak, de Nederlandse correspondent voor France Football, de organisator van de verkiezing. Als jurylid mag je op vijf spelers stemmen en die geef je 6, 4, 3, 2 en 1 punten. Je krijgt de formulieren in september en moet jouw keuze eind oktober doorgeven. Wie ik mijn zes punten heb gegeven? Cristiano Ronaldo. Verder heb ik punten gegeven aan Lewandowski, Kevin de Bruijne, Jorginho en N’Golo Kanté.”