Waarom Messi weer zo graag naar Guardiola wil

Door Edwin Winkels



De persconferentie is van begin dit jaar. Pep Guardiola wordt gevraagd naar het verschil tussen Messi en zijn eigen Argentijnse spits van Manchester City, Sergio Agüero. Het antwoord: ,,Messi is de beste. En hij is ook nummer 9 en 10, 11, en 7, 6, 5 en 4… Van de rest is Sergio zeker een van de besten.”