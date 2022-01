Waarom geweldige invalbeurt Steven Bergwijn slecht nieuws is voor Ajax

Samenvatting Krankzinni­ge ontknoping met goals in 95ste en 97ste minuut ‘jongens­droom’ voor Steven Bergwijn

Steven Bergwijn was gisteravond de grote held bij Tottenham Hotspur op bezoek bij Leicester City. Met goals in de 95ste en 97ste (!) minuut wist hij een 2-1 achterstand om te buigen in een 2-3 overwinning voor de ploeg van Antonio Conte, die dankzij de Nederlander ongeslagen blijft als coach van Tottenham in de Premier League.

8:35