Waarom de keuze voor FC Barcelona Memphis Depay veel goodwill oplevert in Spanje

Door Edwin Winkels



Memphis Depay is welkom in Barcelona. Hoewel het nieuws van zijn komst er al lang zat aan te komen en de meeste aandacht in de media wordt opgeëist door het vooralsnog teleurstellende EK van Spanje, rollen de Catalaanse kranten deze zondag een tapijt vol verwachtingen en complimenten uit voor de 21ste Nederlandse speler in de geschiedenis van Barça.