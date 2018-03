Waarom Aubameyang Gabon verkoos boven Frankrijk en Spanje

Dat had alles te maken met zijn vader, Pierre Francois Aubameyang. Die speelde liefs 80 interlands voor Gabon. Aubameyang senior speelde een grote rol in de carrière van zijn zoon. ,,Ik wilde in zijn voetsporen treden'', zei hij in een interview op de clubwebsite van Arsenal. ,,Andere voetballers nemen de tijd om een besluit te nemen, maar ik wist het al op jonge leeftijd. Ik had net zo goed voor Spanje of Frankrijk kunnen kiezen. Ik speelde immers in de onder-21 ploeg van Frankrijk, maar ik wist al snel dat ik mijn hart moest volgen.’’