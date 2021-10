Waar ging het mis met Barça? ‘We waren bezig met Mbappé, maar coaches hadden liever Dembélé’

Bartomeu werd begin dit jaar in Camp Nou als president opgevolgd door Joan Laporta. Niet zelden gooide Laporta met modder naar zijn voorganger, waarna dezelfde modder in een noodvaart weer terugkwam. Dat Barça nu in een sportieve én financiële crisis zit, is volgens Laporta de schuld van Bartomeu terwijl de voormalige Barça-president die beschuldigingen al vaker verwierp. Wel erkent hij dat er dingen anders hadden gemoeten.

,,Na de nederlaag tegen Liverpool hadden we in moeten grijpen", aldus Bartomeu tegenover Esport3. De Spanjaard doelt op de pijnlijke uitschakeling in de halve finale van de Champions League in 2019. Na een 3-0 zege in eigen huis, ging Barcelona op Anfield met 4-0 onderuit. ,,Toen was het tijd voor een generatiewisseling. Ik luisterde echter naar de spelers en dat was verkeerd. We zaten financieel aan onze limiet en toen kwam de corona-pandemie er overheen. Dat was een verrassing voor ons allemaal.”

Volledig scherm Josep Maria Bartomeu, voormalig voorzitter van Barcelona. © EPA

Ook op de transfermarkt ging het niet naar wens onder Bartomeu. Dure spelers deden niet wat van hen verwacht werd en zo raakte de club steeds dieper in de schulden.

Quote Ik kon niet toestaan dat Messi naar een Champions Lea­gue-ri­vaal zou overstap­pen Josep Maria Bartomeu ,,We waren bezig met Kylian Mbappé, maar de coaches hadden liever Ousmane Dembélé", beweert Bartomeu. ,,Ze wilden een speler die het veld open kon breken. Sommige aankopen hebben niet aan de verwachtingen voldaan. Er waren spelers die heel veel geld hebben gekost, maar zo gaat dat in het voetbal. Toen we Dembélé en Philippe Coutinho vastlegden, werd dat door iedereen toegejuicht.”



,,Coutinho kwam omdat Iniesta ging vertrekken. Hij was de beste speler van de Premier League. Dembélé kwam omdat Neymar weg ging. We haalden Griezmann omdat de coaches hem heel graag wilden hebben. Ze dachten dat zijn komst essentieel was, omdat Suárez dat seizoen vaak geblesseerd was. Hij was een andere aanvaller, een wereldster en een teamspeler.”

Zowel Coutinho als Dembele en Griezmann wisten nooit te overtuigen in Barcelona. Die laatste speelt inmiddels op huurbasis weer bij zijn oude club Atlético Madrid.

Lionel Messi

Als gevolg van alle financiële malaise vertrok Lionel Messi afgelopen zomer naar Paris Saint-Germain. ,,Zijn vertrek was een probleem", aldus Bartomeu. ,,Wij zijn een koopclub, geen verkoopclub. Ik heb gestreden voor zijn aanblijven in de zomer van 2020 en nu hij wilde blijven, moest hij weg. Ik kon niet toestaan dat Messi naar een Champions League-rivaal zou overstappen.”

,,Het is duidelijk dat hij de best betaalde speler ter wereld was. En met afstand. Ik had in 2020 een akkoord voor twee seizoenen met hem. Maar toen is het mis gegaan. We moeten Messi vragen waarom.”

Bartomeu liet tot slot weten graag terug te keren als voorzitter en zich dus weer verkiesbaar te gaan stellen.

Volledig scherm Lionel Messi, balend na uitschakeling op Anfield. © Action Images via Reuters