‘Waanzin’ in Bochum: Locadia en co laten voor rust geen spaan heel van Bayern München

Buitenlands voetbal LIVE | Donny van de Beek leidt met Everton, Bayern München, Dumfries en De Vrij in basis Inter

Veel mooie affiches in de Europese topcompetities vandaag. Het Everton van huurlingen Donny van de Beek en Anwar El Ghazi speelt een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie, terwijl Napoli de koppositie overneemt van Inter bij een overwinning in Stadio Diego Armando Maradona.

17:01