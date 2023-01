Vrouwenduel Chelsea - Liverpool gestaakt na vijf minuten glibberen, Arsenal-fans drinken op kosten Engels international

,,Je zag na de aftrap al gelijk dat het aan de zijkanten van het veld net een ijsbaan was”, aldus de coach van Chelsea, dat samen met Manchester United aan kop gaat in de Women’s Super League. “Het is niet aan de trainers om hierover te beslissen, de scheidsrechters moeten bepalen of een wedstrijd gespeeld kan worden of niet. Het is 1 graad onder nul, het was de juiste beslissing om het duel te staken. Maar eigenlijk hadden we nooit aan deze wedstrijd moeten beginnen.”