Vormer & co op schot tegen Zulte Waregem

Vier dagen na het gelijkspel in de topper tegen AA Gent (1-1) pakte Brugge de draad weer op. De ploeg van trainer Philippe Clement nam na een half uur de leiding via Krépin Diatta, die de bal op aangeven van Siebe Schrijvers kon intikken. Invaller David Okereke besliste het duel na rust met twee doelpunten. De 22-jarige Nigeriaan kwam in de 59ste minuut in het veld en had 5 minuten later de score opgevoerd naar 3-0.