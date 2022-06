Voorzitter Real Madrid wil ‘deze’ Kylian Mbappé niet hebben: ‘Bij ons is niemand groter dan de club’

Virgil van Dijk in Elftal van het Jaar in Premier League, ook plek voor Vivianne Miedema

Virgil van Dijk is door spelersvakbond Professional Footballers’ Asscociation (PFA) opgenomen in het Elftal van het Jaar in de Premier League. Zijn club Liverpool is hofleverancier want ook Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Alisson, Thiago en Sadio Mané maken deel uit van het team.

10 juni