Voorzitter Franse voetbalbond moet veld ruimen na ‘onhandige uitspraken’ over Zidane

Noël Le Graët moet vertrekken als voorzitter van de Franse voetbalbond. De 81-jarige bestuurder raakte in opspraak nadat hij zich respectloos had uitgelaten richting trainer Zinedine Zidane. Hij deed dat vlak nadat Didier Deschamps zijn contract als bondscoach bij de verliezend WK-finalist had verlengd.

Le Graët ging vorige week tegenover Franse media in op de verlenging. De voorzitter werd gevraagd of Zidane, die momenteel beschikbaar is, zijn interesse nog kenbaar heeft gemaakt. Het antwoord van Le Graët leidde tot ophef.

,,Zinédine Zidane, ik zou hem nog niet eens opnemen’’, liet Le Graët optekenen. ,,Wat zou ik hem moeten zeggen? ‘Hallo meneer, maak je geen illusies. Kijk maar verder, want ik ben net een contract overeengekomen met Didier’? Hij moet doen wat hij wil, het gaat mij niet aan. Ik heb hem nooit ontmoet en we hebben nooit overwogen om afscheid te nemen van Deschamps. Zidane kan gaan en staan ​​waar hij wil, naar een grote club. Een nationale ploeg zie ik minder snel gebeuren.’’

Kritiek van Kylian Mbappé na uitspraken

De uitspraken kwamen hem op veel kritiek te staan. Kylian Mbappé was een van de prominenten die zich fel uitsprak tegen de voorzitter. ,,Zidane is Frankrijk. Zo gaan we niet om met legendes zoals hij”, schreef de Franse sterspeler op sociale media.

Niet veel later bood Le Graët zijn excuses aan. ,,Ik geef toe dat ik onhandige opmerkingen heb gemaakt waardoor er een misverstand is ontstaan’’, zo ging hij door het stof. ,,Zidane weet hoeveel waardering ik voor hem heb, zoals alle Fransen.’’

Zijn positie bleek echter onhoudbaar, zo werd vandaag duidelijk. ‘Noël Le Graët heeft, in overeenstemming met het uitvoerend comité van de FFF die vandaag in Parijs bijeenkomt, ervoor gekozen zijn taken als voorzitter van de federatie neer te leggen’, staat in een verklaring die de Franse voetbalbond vandaag naar buiten bracht. Daarin wordt overigens met geen woord gerept over de reden van het vertrek. Philippe Diallo is aangesteld als interim-voorzitter.