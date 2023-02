Voorzitter Canadese voetbalbond stapt op na aanhoudende kritiek vrouwenteam

Met video Erik ten Hag at met Alex Ferguson in aanloop naar kraker tegen Barcelona: ‘Hij wil helpen en ondersteu­nen’

Erik ten Hag kan tegen FC Barcelona in de Europa League hoogstwaarschijnlijk weer een beroep doen op Antony en Harry Maguire. Beide spelers zijn, als ze de afsluitende training van later vandaag goed doorkomen, weer fit genoeg om minuten te maken. De oefenmeester van Manchester United weigert in de persconferentie verder om de krachtmeting met de Spaanse koploper te vergelijken met de halve finale van Ajax en Tottenham Hotspur van vier jaar geleden.