Voorzitter Barça probeert woedende fans te sussen na vertrek Messi: 'We hebben er alles aan gedaan’

487 miljoen euro verliesBarcelona-voorzitter Joan Laporta gaf vrijdagochtend tijdens een persconferentie uitleg over het vertrek van clubicoon Lionel Messi. De voorzitter die tegenover de buitenwereld altijd hoopvol was over een contractverlenging, geeft toe dat de financiële situatie van Barça uiterst somber is.

Spaanse media schrijven dat Laporta voorafgaand aan de persconferentie een uur met de selectie heeft gesproken over de kwestie. Donderdagavond maakte de Spaanse club bekend dat het nieuwe contract van Messi voorlopig in de lade blijft liggen omdat ze niet aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen, een gevolg van de regelgeving van La Liga.



,,Het is natuurlijk verschrikkelijk", begon Laporta aan zijn verhaal. ,,Messi wilde blijven en Barcelona wilde dat Messi zou blijven. Daar waren we het roerend over eens. Helaas heeft het niet zover kunnen komen. Je moet koel naar de cijfers kijken. En dan kunnen we niet anders. We hebben geen ruimte meer met ons huidige salarisplafond. Ik wist dat de financiële situatie bij de club slecht was toen ik hier weer begon. Maar de cijfers bleken nog veel erger dan aanvankelijk gemeld. De verliezen zijn groter dan verwacht. De uitgaven zijn groter dan verwacht. En de huidige contracten zorgen ervoor dat we op het gebied van salaris nauwelijks iets kunnen doen.”

Messi werkte mee

Daarmee komt er hoogstwaarschijnlijk een einde aan het dienstverband van Messi bij Barcelona. ,,De club heeft gewoon het geld niet", zegt Laporta. ,,En ik wil de fans geen hoop geven. We moeten Messi dankbaar zijn, hij heeft voor deze club geschiedenis geschreven.” Op de vraag waarom onder andere Memphis Depay wél een contract kon tekenen reageert Laporta: ,,Zij hebben tegen andere voorwaarden hier getekend, en daar zijn we ze erg dankbaar voor.”



Messi werkte volgens Laporta mee om tegemoet te komen. ,,We wilden het salaris over vijf jaar uitsmeren in plaats van twee, maar volgens de de regels van La Liga is dat schijnbaar niet toegestaan, terwijl het in andere landen juist wel mogelijk is. Mocht hij langer dan twee jaar willen tekenen, was dat voor ons ook bespreekbaar geweest.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Laporta drukte de fans de afgelopen maanden op het hart dat het wel goed zou komen met het contract van Messi, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. ,,Of we iets fout hebben gedaan? Nee, de regelgeving werkt gewoon niet mee. Het lijkt alsof we zes maanden de tijd hebben gehad om dit te voorkomen, maar zo werkt het niet. Ik had gehoopt dat de Spaanse voetbalbond iets meer mee zou werken, alleen blijkt dat niet zo te zijn. Daarom moesten we wel de knoop doorhakken.”



Volgens Laporta draait Barcelona over het vorige seizoen een verlies van 487 miljoen euro. ,,We hadden zo'n tweehonderd miljoen verwacht.

‘Koeman gaat er gewoon voor’

Hoe reageerde Ronald Koeman op het nieuws? ,,Hij is een professional en beschikt over het vermogen om zich aan te passen aan de situatie. Het is lastig om een speler als Messi te vervangen, maar hij gaat er gewoon voor. Aan hem de taak om van dit nieuwe tijdperk een succes te maken, samen met de spelers.”

Volledig scherm Joan Laporta. © REUTERS