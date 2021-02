Voorsprong Atlético slinkt na nieuw puntenverlies

Aan kop in Ligue 1 ‘Lille akkoord: Botman vertrekt in de zomer voor 45 miljoen naar Europese topclub’

14 februari Sven Botman (21) trekt komende zomer al na één seizoen de deur achter zich dicht bij Lille OSC, komende donderdag de tegenstander van Ajax in de Europa League. Volgens Canal+ is de Franse koploper akkoord met een niet nader genoemde Europese topclub over de transfer van de linksbenige verdediger uit Badhoevedorp.