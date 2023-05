Voormalig PSV’er Andrés Guardado (36) stopt bij Mexico na duizelingwekkend aantal interlands

,,Bedankt voor alles wat ik heb meegemaakt in deze zestien jaar”, schrijft de 36-jarige middenvelder van Real Betis op Instagram. ,,Het is onmogelijk in woorden uit te drukken hoe dankbaar en bevoorrecht ik me voel. Heel veel dank aan mijn teamgenoten en alle bondscoaches. En aan alle supporters. Ik ben één van jullie.”

Guardado debuteerde op 14 december 2005 in de nationale voetbalploeg van Mexico en speelde eind vorig jaar op het WK in Qatar zijn 181ste en laatste interland. Hij kwam tot 28 goals en 31 assists in de nationale ploeg. De linksbenige en 1,67 meter lange middenvelder uit Guadalajara kwam op vijf WK’s in actie en speelde in 2014 in de achtste finales tegen Oranje.

Guardado speelde in Europa ook voor Deportivo La Coruña, Valencia en Bayer Leverkusen. Of Guardado nog wel doorgaat als clubspeler is nog onduidelijk. Zijn contract bij Real Betis uit Sevilla, dat hem in 2017 voor 2,5 miljoen euro overnam van PSV, loopt over een paar weken af.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal