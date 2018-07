Voormalig PSV-keeper Cássio maakt indruk met twee ongelooflijke reddingen

Sarri wil plezier maken bij Chelsea, Zola wordt zijn assistent

18 juli Coach Maurizio Sarri wil bij Chelsea vooral plezier hebben. Dat zei de Italiaanse trainer bij een van zijn eerste publieke optredens voor de Londense club. ,,Mijn ervaring is dat als de spelers er lol in hebben, dat al snel overslaat naar de fans. Dan zijn we al een hele stap verder. Daarnaast moeten we uiteraard ook topprestaties leveren. Mijn doel is in alle competities tot het einde meedoen om de prijzen.''