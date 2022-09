Voormalig Dortmund-trainer moet RB Leipzig weer op de rails zien te krijgen

Kijk op Voetbal quiz | Wat weet u van 30 jaar Champions Lea­gue-historie?

De Champions League is jarig. Precies 30 jaar geleden begon het toernooi als opvolger van de Europacup 1. PSV was de eerste Nederlandse deelnemer, met acht clubs in een poulefase. Olympique Marseille werd de eerste winnaar, in een finale tegen AC Milan (1-0). Enige doelpuntenmaker? Basile Boli. Bij de aftrap van dit seizoen een speciale Kijk op Voetbal in quizvorm over de CL-historie. Met voor de échte kenners een bonusvraag tot slot over een bizar feit uit de algemene voetbalgeschiedenis.

6 september