Voor Morata is de VAR niet alleen een vloek: ‘Het kan ook voordelig uitpakken’

Door Maarten Wijffels



Hij was met afstand dé speler van de vorige Champions League-week. Je zal het meemaken: drie keer op één avond voor Juventus scoren tegen Barcelona, maar alle goals zien afgekeurd worden door de VAR. Uiteraard was de woordgrap snel gemaakt bij een spits die ÁlVARo Morata heet...



En het zat de 28-jarige Spanjaard toch al niet mee. Want in de Italiaanse competitie gebeurde hem eerder al twee weekeinden op rij hetzelfde. Ook daar boorde de nieuwe technologie met rode en blauwe lijntjes om buitenspel te signaleren Morata twee goals door de neus. In de nastoot van Juventus - Barcelona leidde het tot een aardige discussie: zijn spitsen zoals hij extra in het nadeel nu voetbal net als wielrennen de ‘finishfoto’ heeft? En aansluitend de vraag: moeten sluipschutters zoals hij hun spel aanpassen, omdat ‘op scherp staan’ voor een spits niet meer loont? Of gevoelsmatig veel minder?