Voor Messi’s eerste titel met Argentinië moet hechte vriendschap met Neymar voor even opzij

Op een barbecuefeest voor de spelers van FC Barcelona in de zomer van 2013 brak Lionel Messi het ijs. De pas 21-jarige aanvaller Neymar was net gearriveerd, overgekomen van het Braziliaanse Santos. Hij was al wel goed, een begenadigd dribbelaar, maar nog vooral bekend in Zuid-Amerika. De onbevangen en extroverte Braziliaan was geïmponeerd door de grote sterren van Barça. Vooral door Messi, ook toen al de beste van de wereld. Enigszins bedeesd hield hij zich op de achtergrond.