Voor meer dan 5 miljard aan transfers in 2017

Russische bondscoach mikt op plek bij laatste zestien op WK

15:37 De Russische bondscoach Stanislav Tsjertsjessov mikt bij het komende WK voetbal in eigen land op ten minste een plaats in de achtste finales. Die bescheiden doelstelling verkondigt hij in een gesprek met fans via het netwerk VKontakte, de Russische variant van Facebook.