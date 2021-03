Voor het eerst vrouwelijke scheidsrechter in Engels profvoetbal

Voor het eerst heeft een vrouwelijke scheidsrechter de leiding over een wedstrijd in het Engelse profvoetbal. De scheidsrechterscommissie wees Rebecca Welch aan voor het duel van maandag in de League Two tussen Harrogate Town en Port Vale.

Welch promoveerde vorig jaar naar de hoogste Europese klasse voor vrouwelijke scheidsrechters. Ze had op Wembley de leiding over de finale van de FA Cup en de wedstrijd om het Community Shield in het Engelse vrouwenvoetbal. Welch gaat nu fluiten op het vierde niveau bij de mannen. ,,Binnen 10 tot 15 jaar gaan we ook een vrouw als scheidsrechter in de Premier League zien”, zei ze onlangs op Sky Sports.

De Française Stéphanie Frappart had zaterdag in Amsterdam de leiding over het WK-kwalificatieduel tussen Oranje en Letland (2-0). Het was voor het eerst dat een vrouw een interland van het Nederlands elftal floot. Frappart is in eigen land al jaren actief in de mannencompetitie. Ze was ook al scheidsrechter bij een wedstrijd om de Europese Supercup en in de Champions League.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum naast de vrouwelijke scheidsrechter Stephanie Frappart. © Pro Shots / Stanley Gontha

In de Nederlandse profcompetitie was Shona Shukrula vorig jaar als eerste vrouw actief als vierde official bij een duel in de Keuken Kampioen Divisie. Shukrula floot nog geen wedstrijd in het betaalde voetbal.

Volledig scherm Shona Shukrula als vierde official bij de wedstrijd in de KKD tussen FC Den Bosch - NAC. © Pro Shots / Marcel van Dorst