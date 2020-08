Voor het eerst sinds 2010 géén Cristiano Ronaldo in kwartfinales Champions League

In zijn debuutseizoen bij Real Madrid beleefde hij direct zijn slechtste internationale jaar tijdens zijn Spaanse dienstverband. In de achtste finales bleek Olympique Lyon over twee duels te sterk, uitgerekend de ploeg die ook gisteravond Ronaldo en co op vakantie stuurde. Juventus verloor voor de coronabreak met 1-0 van de ploeg van Memphis Depay en kwam in eigen huis niet verder dan een 2-1 zege. De twee goals van Ronaldo konden uitschakeling niet voorkomen.

Negen seizoenen lang stootte Ronaldo tenminste door tot de kwartfinale van het miljoenenbal. Viermaal mocht hij de trofee uiteindelijk de lucht in tillen: in 2014, 2016, 2017 én 2018 had Real Madrid het mondiale topvoetbal in zijn greep. Vier keer strandde Ronaldo in de halve finale. Afgelopen seizoen, zijn eerste jaar in het shirt van Juventus, hield het in de kwartfinale op. De tegenstander toen? Ajax, dat de grootmacht thuis op 1-1 hield en in Italië een 1-2 overwinning boekte.

Volledig scherm Ronaldo. © EPA Door de uitschakeling tegen het team van Depay, die fraai scoorde met een panenka, blijft het aantal Champions League-trofeeën in de prijzenkast van Ronaldo op vijf staan. Naast zijn vier titels met Real Madrid won hij de cup met de grote oren ook in 2008 met Manchester United. Een zesde eindzege moet hij nog minimaal een jaar uitstellen. Ronaldo hijgt recordwinnaar Francisco Gento in de nek. De Spanjaard won de titel zesmaal met Real Madrid.

Bovendien moet Ronaldo er nog sowieso een succesvolle campagne aan vastplakken om nog maar weer eens een record op zijn naam te schrijven. Na gisteravond staat de teller op 170 optredens in het meest prestigieuze toernooi ter wereld. Zijn voormalig ploeggenoot Iker Casillas is met 177 duels de speler die het vaakst aan de aftrap stond in de Champions League.

Messi

Ronaldo's eeuwige rivaal Lionel Messi hoopt vanavond in duel met Napoli de eer van de Ballon d’Or-veelvraten hoog te houden. Terwijl Ronaldo negen seizoenen onafgebroken tot de beste acht teams behoorde, strijdt de Argentijn vanavond voor zijn dertiende kwartfinaleplaats op rij. Liverpool stuurde Messi en consorten in 2007 al in de achtste finales naar huis. FC Barcelona dient in Camp Nou eerst Napoli van zich af te schudden, dat in het heenduel een 1-1 remise liet noteren.

Volledig scherm Messi treft vanavond Napoli. © BSR Agency