Volop spanning op laatste speeldag: voetbalstad Madrid met samengeknepen billen voor de tv

Voor de twee topclubs uit Madrid is het erop of eronder vanavond. Beide teams moeten nog tot het gaatje gaan om een ticket voor de knockout-fase van de Champions League veilig te stellen. Een vroegtijdige uitschakeling zou voor Real Madrid een unicum zijn. In de Spaanse hoofdstad houden ze hun adem in.

Groep A

De nummer één en twee van groep A zijn de ploegen die je van tevoren zou hebben ingevuld op het Toto-formulier. Toch is het voor Atlético Madrid nog lang niet zeker of het doorgaat in de Champions League. Het team van Diego Simeone gaat op bezoek bij RB Salzburg, dat bij winst ten koste van Atlético doorgaat. Thuis hadden de Spanjaarden een zware kluif aan Salzburg en besliste João Félix de wedstrijd pas in de 85ste minuut: 3-2.

Voor Bayern is er geen vuiltje aan de lucht. De Duitsers zijn al verzekerd van de eerste plaats. Tegenstander Lokomtoiv Moskou strijdt nog wel voor een plek in de Europa League. Bij winst overwinteren de Russen in de tweede competitie van Europa. Dat zal niet meevallen, want de Duitse Rekordmeister verloor slechts één van zijn laatste 33 thuiswedstrijden.

Programma (21.00 uur)

Bayern München - Lokomotiv Moskou

RB Salzburg - Atlético Madrid

Stand

1. Bayern München 5-13

2. Atléico Madrid 5-6

3. RB Salzburg 5-4

4. Lokomotiv Moskou 5-3

Groep B

Ook andere club uit Madrid krijgt het zwaar vanavond. Real krijgt Borussia Mönchengladbach op bezoek en moet eigenlijk winnen. Als het gelijk speelt is het afhankelijk van angstgegner Sjachtar, de ploeg waarvan het twee keer verloor in deze groep. De Oekraïners moeten dan verliezen van Internazionale. Als Real Madrid het niet redt, is het voor de eerste keer in de geschiedenis van de Champions League dat het de groepsfase niet overleeft.

Stefan de Vrij moet met Inter hopen dat Real Madrid - Mönchengladbach niet in een gelijkspeld eindigt. Als het zelf in eigen huis wint van Sjachtar maken de Italianen namelijk nog een kans op de volgende ronde. Sjachtar is bij een zege zeker van de knock-outfase en heeft genoeg aan een gelijkspel als Real niet wint.

Programma (21.00 uur)

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach

Internazionale - Sjachtar Donetsk

Stand

1. Borussia Mönchengladbach 5-8 punten

2. Sjachtar Donetsk 5-7

3. Real Madrid 5-7

4. Internazionale 5-5

Volledig scherm Aanvoerder Sergio Ramos keert terug na een blessure bij de selectie van de Koninklijke. © AFP

Groep C

De Champions League-tickets in groep C zijn al vergeven en dat geeft hoop voor Olympiakos en Olympique Marseille op een plek in de Europa League. De nummer drie en vier spelen tegen ploegen die nergens voor spelen. Olympiakos staat op pole-position, het heeft een beter onderling resultaat tegen de Fransen én speelt thuis tegen FC Porto. Het Marseille van Kevin Strootman moet juist op vreemde bodem een resultaat behalen.

Nathan Aké heeft met Manchester City geen zorgen over de volgende ronde. De Citizens kunnen niet meer ingehaald worden door de Portugezen door een beter onderling resultaat.

Programma (21.00 uur)

Manchester City - Olympique Marseille

Olympiakos - FC Porto

Stand

1. Manchester City 5-13 punten

2. FC Porto 5-10

3. Olympiakos 5-3

4. Olympique Marseille 5-3

Groep D

Ajax moet vanavond winnen, anders is het einde oefening in de Champions League. Tegenstander Atalanta heeft door de zege op Anfield tegen Liverpool een voordeel opgebouwd waardoor een gelijkspel genoeg is om door te gaan naar de knockout-fase. Liverpool kan in Denenmarken vrijuit spelen tegen FC Midtjylland. Beide ploegen kunnen niet meer van plaats in de groep veranderen.

Programma (18.55 uur)

Ajax - Atalanta

FC Midtjylland - Liverpool

Stand

1. Liverpool 5-12 punten

2. Atalanta 5-8

3. Ajax 5-7

4. FC Midtjylland 5-1

Volledig scherm Ajax moet vanavond winnen om door te gaan naar de volgende ronde. © ANP

Groep H

Het duel tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir wordt vanavond uitgespeeld. De wedstrijd werd gisteren gestaakt nadat beide teams van het veld liepen na vermeende racistische uitlatingen van de vierde man. Aan Danny Makkelie de taak om het restant van de wedstrijd tot een goed einde te brengen. PSG verzekerde zich door het verlies van Manchester United gisteren reeds van de knockout-fase en moet winnen om groepswinnaar te worden. De Turken strijden alleen nog om de eer en eindigen hoe dan ook als laatste in de groep.

Programma (18.55 uur)

PSG - Basaksehir (restant)

Stand

1. RB Leipzig 6-12

2. PSG 5-9

3. Manchester United 6-9

4. Basaksehir 6-3