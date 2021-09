Volop Nederlandse inbreng op Europese voetbalavond: bekijk hier het programma

PSV gaat in Europa League op bezoek bij Sturm Graz

12:00 PSV gaat in de tweede groepswedstrijd van de Europa League op bezoek bij Sturm Graz. De Eindhovenaren speelden in het eerste duel gelijk (2-2) tegen Real Sociedad. De Oostenrijkse opponent verloor (1-0) van AS Monaco. Mis via ons liveblog niets van Sturm Graz - PSV. De aftrap is om 18.45 uur. Volg de overige duels in de Europa League via ons live voetbalcenter.