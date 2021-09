Volop doordeweeks voetbal: dit is het programma voor vanavond, met Cádiz - Barcelona

Samenvatting Virgil van Dijk met assist belangrijk voor koploper Liverpool

18 september Virgil van Dijk heeft met een assist bijgedragen aan de 3-0 zege van Liverpool op Crystal Palace in de Premier League. De Nederlandse verdediger kopte de bal na een hoekschop door, waarna Mohamed Salah raak schoot. Door de zege is Liverpool (in ieder geval voor even) koploper in de Engelse competitie.