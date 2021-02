Völler laat Bosz niet vallen bij ‘aangeslagen bokser’ Leverkusen: ‘Peter is ons Plan B’

Bosz is nog steeds dezelfde trainer waarmee Leverkusen twee maanden geleden de koppositie innam in de Bundesliga, benadrukte Völler. ,,Iedereen was enthousiast over zijn speelstijl, hij past perfect bij de club”, zegt Völler, die Bosz een ‘eerlijk mens’ noemt. ,,Hij is misschien zelfs te eerlijk en te kritisch over zichzelf. Hij praat niets goed.”

Leverkusen ging donderdag in de Europa League in de eerste knock-outronde onderuit tegen Young Boys en verloor eerder in de achtste finales van de Duitse beker van vierdeklasser Rot-Weiss Essen. Ook in de Bundesliga is de club weggezakt. Völler noemt de situatie kritiek. ,,We zijn een aangeslagen bokser en moeten in de Bundesliga de aansluiting met de Champions Leagueplaatsen zien te behouden.”



Leverkusen speelt vandaag (aftrap 18.00 uur) tegen Freiburg.