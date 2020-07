Volgend hoofdstuk in ‘Crisis in Camp Nou’: positie Setién nadert houdbaarheidsdatum

Onverwoestbaar en onstuitbaar struinde de Catalaanse machine de afgelopen jaren over de Spaanse velden, opponenten wanhopig achterlatend. Met twee ongenaakbare landstitels op rij leek FC Barcelona af te stevenen op een hegemonie in La Liga. Dit seizoen ontstaan er echter langzaam barstjes in het onbreekbaar ogende voetbalbolwerk, dat de laatste jaren zo veel macht verwierf.

In eigen huis bleef Barça, dat zonder de geblesseerde Frenkie de Jong aantrad, gisteravond steken op een 2-2 gelijkspel tegen Atlético Madrid. Daardoor bedraagt de achterstand op koploper en aartsrivaal Real Madrid één punt, terwijl De Koninklijke nog een wedstrijd tegoed hebben. Bij een zege op nummer vijf Getafe kan de ploeg van Zinédine Zidane het gat vergroten tot vier punten.

Volledig scherm Lionel Messi kijkt weg van Quique Setién. © REUTERS

Onmin

Reden tot hommeles in Barcelona, waar de laatste jaren de rust en regelmaat heerste. In januari 2020 volgde Quique Sétien de ontslagen Ernesto Valverde op, maar het lukte Setién niet om de ploeg naar zijn hand te zetten. Onder Valverde bezette Barça zelfs nog de koppositie, iets waar nu alleen van kan worden gedroomd. In Spanje gaan de geluiden op dat Setién en zijn assistent Eder Sarabia in onmin zouden leven met een deel van de selectie. Setién is inmiddels op het matje geroepen door voorzitter Josep María Bartomeu, die dinsdagavond een crisisberaad belegde met de 61-jarige oefenmeester. Volgens de Spaanse krant Sport hangt zijn baan in Barcelona na de remise tegen Atlético aan een zijden draadje en ‘bevindt hij zich in het oog van de orkaan.’

Na het puntverlies tegen laagvlieger Celta de Vigo afgelopen weekend (2-2) legde oud-Ajacied Luis Suárez openlijk de verantwoordelijkheid voor het gelijkspel neer bij de technische staf. Volgens de Spaanse krant Marca zou Setién in de kleedkamer ‘onder vuur zijn genomen'. In diezelfde wedstrijd werd op camerabeelden pijnlijk duidelijk dat Lionel Messi assistent Sarabia negeerde bij een tactische aanwijzing. Het verlies aan invloed van de worstelende Setién werd pas echt duidelijk tijdens een drinkpauze gisteravond. Terwijl Atlético-coach Diego Simeone zijn spelers voor tactische aanwijzingen rond zich verzamelde, stond Setién in zijn witte overhemd veelzeggend alleen.

Juist de tactische keuzes en wissels van Setién leiden tot de grootste kritiek vanuit de spelersgroep. Uitgerekend Antoine Griezmann, die afgelopen zomer voor 120 miljoen euro de overstap maakte van Atlético naar Barcelona, werd gisteravond tegen zijn oude werkgever op de bank gezet. Pas in de 91ste minuut kwam de Fransman, die een ongelukkig debuutseizoen beleeft in Camp Nou, binnen de lijnen. ,,Ik zal woensdag met hem gaan praten. Ik ga niet mijn excuses aanbieden, maar ik snap dat hij zich rot voelt’’, aldus Setien na afloop.

Ontslag

Atlético Madrid-coach Diego Simeone gooide later nog wat extra olie op het vuur door in de bres te springen voor zijn voormalige pupil. ,,Ik vind het echt onbegrijpelijk dat hij zo weinig speelt. Ik heb er geen woorden voor.’’ Het is een nieuw hoofdstuk in een boek dat makkelijk onder de titel ‘Crisis in Camp Nou’ over de toonbank kan gaan. Volgens Spaanse kranten lijkt zijn ontslag nabij.

Volledig scherm Quique Setién. © AP De vraag moet echter ook zeker luiden of het volledig de schuld van Setién is dat FC Barcelona dit jaar minder presteert. Ook onder Ernesto Valverde kwam de topclub maar moeilijk op gang, peperdure aankopen fungeren niet en meer dan ooit lijkt de Catalaanse grootmacht aangewezen op de grillen van sterspeler Lionel Messi. De Argentijn, die gisteravond zijn zevenhonderdste goal maakte, is een eenzame kapitein op een stuurloos en zinkend schip.



Setién wordt niet gespaard en direct na afloop van de remise tegen Atlético Madrid rolde de naam van Xavi weer over de lippen. De voormalig middenvelder van de club werd in januari al benaderd, maar vond het destijds te vroeg om aan de klus te beginnen. In Barcelona wordt hij gezien als de aangewezen kandidaat om de kwakkelende en zoekende Setién op te volgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bekijk hier de samenvatting van FC Barcelona - Atlético Madrid: