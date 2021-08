Voetbalwereld rouwt om overlijden ‘Der Bomber’: ‘Gerd zit voor altijd in ons hart’

De voetbalwereld heeft geschokt gereageerd op het overlijden van Gerd Müller. De voormalig Duitse topspits overleed zondag op 75-jarige leeftijd. ‘Ik had de grote eer hem persoonlijk te leren kennen als een zeer bescheiden en aangenaam persoon.’

Gerd Müller was een rolmodel voor Rudi Völler, voormalig spits van Duitsland en nu technisch directeur bij Bayer Leverkusen. ,,Gerd Müller was een van de grootste doelpuntenmakers aller tijden, niet alleen in Duitsland maar over de hele wereld.’’

Volgens voormalig middenvelder Bastian Schweinsteiger zou Bayern München zonder Der Bomber nooit zijn wat het nu is. ,,Bedankt Gerd! Zonder deze man zouden veel carrières waarschijnlijk niet mogelijk zijn geweest. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie, ik ben dankbaar om hem een ​​van mijn coaches te kunnen noemen.”

Oliver Kahn, bestuursvoorzitter van Bayern, zegt dat het overlijden van Müller iedereen bij de club diep raakt. ,,Hij is een van de grootste legendes in de geschiedenis van Bayern München. Zijn prestaties zijn tot op de dag van vandaag ongeëvenaard en zullen voor altijd deel uitmaken van de geweldige geschiedenis van Bayern en het hele Duitse voetbal. Als speler en als persoon staat Gerd Müller als geen ander voor Bayern en onze ontwikkeling tot een van de grootste clubs ter wereld. Gerd zit voor altijd in ons hart.’

Hans-Joachim Watzke, directeur van Borussia Dortmund) roemt de persoonlijkheid van Müller. ,,Gerd Müller was een van de grootste idolen uit mijn kindertijd en jeugd. Ik had de grote eer hem persoonlijk te leren kennen als een zeer bescheiden en aangenaam persoon.’’

Ook in het buitenland worden er mooie woorden over Der Bomber gesproken. Zo zegt de Engelse ex-spits Gary Lineker dat hij veel van hem heeft geleerd. ,,De beste spits in het strafschopgebied die ik ooit heb gezien.”

UEFA-president Aleksander Ceferin: ,,Gerd Müller was een van de grootste spitsen die we ooit hebben gezien. Zijn ongelooflijke talent voor het maken van doelpunten is tot op de dag van vandaag bijna ongeëvenaard.”

