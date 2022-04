Voetbalwereld blijft Guus Hiddink (75) trekken: gesprek met voetbalbond Curaçao

Guus Hiddink is met de voetbalbond van Curaçao in gesprek om weer aan de slag te gaan als technisch directeur van het eiland. Een woordvoerder van de Federashon di Futbol Korsou (FFK) bevestigt dat er onderhandelingen worden gevoerd met de 75-jarige Nederlander. De kans dat beide partijen eerdaags een akkoord naar buiten brengen, is volgens ingewijden groot.

Hiddink was in 2020 al bondscoach en technisch directeur van Curaçao, als opvolger van Nederlander Remko Bicentini. Die is inmiddels assistent-bondscoach van Canada, maar moest toen door de komst van Hiddink zijn spullen pakken op het Caribische eiland. Hiddink zat bij Curaçao maar twee officiële interlands op de bank. Een besmetting met corona maakte een abrupt einde aan zijn werkzaamheden.

Patrick Kluivert nam destijds de honneurs waar en na de afgelopen zomer kondigde Hiddink aan definitief te stoppen. Kluivert is op dit moment geen optie als bondscoach. Als Hiddink en Curaçao er inderdaad uitkomen, dient de voormalig trainer van onder andere Real Madrid, Chelsea, PSV en Oranje dus vooral een nieuwe coach aan te stellen.

Hiddink, die voorzitter van de vereniging Coaches Betaald Voetbal is, gaf rond zijn 75ste verjaardag al aan nooit echt met activiteiten in de voetballerij te willen stoppen. ,,Een job als bondscoach zou ik niet meer aannemen’’, zei hij in deze krant. ,,Een adviesje hier en daar of een keer meedenken, daar sta ik nog wel voor open. De voetballerij blijft altijd trekken, dus helemaal verdwenen ben ik nog niet. Laat ik het zo samenvatten: ik wil betrokken blijven bij het voetballen, dat is alles. Met voetbal stop je nooit.’’

Dat bleek voor de voetbalbond van Curaçao aanleiding om hem toch weer te polsen. Hiddink, die volledig herstelde van corona, was voor het laatst actief in de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar, al gingen de laatste duels dus aan hem voorbij door corona. Nu hij weer topfit is, wil hij nog iets betekenen voor de FFK.