Voetbalsters VS en Canada naar WK 2019

Kozak stapt per direct op als bondscoach van Slowakije

14 oktober Jan Kozak is teruggetreden als bondscoach van Slowakije. De 64-jarige trainer diende zijn ontslag in na de nederlaag in de Nations League zaterdag tegen Tsjechië (1-2). Hij was sinds de zomer van 2013 in functie. De bondsleiding spreekt van een verrassende beslissing.