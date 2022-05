Voetbalpodcast | ‘Payet en onervarenheid bij Feyenoord zijn de grootste tegenstanders’

In Marseille moet het vanavond voor Feyenoord gebeuren. De eerste Europese finale in twintig jaar weer. Een gelijkspel of zege is goed voor die finaleplek. Vanuit Marseille praat Etienne Verhoeff met Mikos Gouka over dat duel en sfeer bij Feyenoord in de AD Voetbalpodcast.

Maar ze komen natuurlijk ook terug op de halve finale tussen Real Madrid en Manchester City. Weer lukt het Guardiola niet om de Champions League te winnen. Madrid was met 3-1 te sterk na verlenging. ,,Ik vind het wel mooi dat Madrid in de finale staat van de Champions League’’, zegt Gouka. ,,Ik zag deze week de prijzenkast van Carlo Ancelotti. Het is echt onvoorstelbaar. In alle grote competities kampioen geworden. En wat je aan het einde dan ziet. Die blijdschap bij de hele bank van Madrid en Ancelotti die dan heel rustig blijft. Ik kan daar wel van genieten.’’

In Marseille is Feyenoord begonnen aan de laatste voorbereidingen op de halve finale van de Conference League. Slot haalde in zijn persconferentie aan dat alle lessen uit de afgelopen negen maanden nu samen moeten komen. Gouka volgde dat proces op de voet. Wat is de grote winst van Feyenoord dit jaar onder Slot? ,,Het ontwikkelen van het spel. Dat is de grote winst. In de winterstop wilden ze versterkingen halen voor de selectie, maar die vier spelers die zijn gehaald hebben geen basisplek. De groep heeft zich continu ontwikkeld met het aanvallende spel. En daar hebben ze snel sprongen in gemaakt.’’

Toch is het spelen van een halve finale met de finale in zicht wel nieuw voor de spelers. ,,Die onervarenheid is een van Feyenoords grootste tegenstanders. Payet heeft al die grote wedstrijden al gespeeld met de Franse nationale ploeg bijvoorbeeld. Trauner zei op de persconferentie dat het de grootste wedstrijd uit zijn carrière zal worden.’’

