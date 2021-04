Voetbaloorlog barst los rondom Super League

Copa del Rey Koeman neemt geblesseer­de Fati mee naar Spaanse bekerfina­le

16 april Ronald Koeman neemt 26 spelers van FC Barcelona mee naar Sevilla voor de finale van het Spaanse bekertoernooi tegen Athletic. Ook Ansu Fati, die herstellende is van een zware knieblessure, stapte vrijdagochtend in het vliegtuig. De 18-jarige aanvaller is weliswaar nog niet fit, maar gaat wel mee. Datzelfde geldt voor de Braziliaanse reservekeeper Neto.