‘Voetbalmaffia achter rellen Superclásico’

Dat zegt de burgemeester van Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta. ,,Dit is de maffia van het Argentijnse voetbal'', aldus de eerste man van de stad. Beide clubs komen uit Buenos Aires. Voorafgaande aan het duel van zaterdag werd de spelersbus van Boca Juniors aangevallen door de hooligans van River Plate. Meerdere spelers raakten gewond en de wedstrijd werd aanvankelijk een dag uitgesteld. Ook op zondag wilde Boca niet spelen. Hoe het verder moet, wordt dinsdag bekend. De eerste ontmoeting van de eindstrijd eindigde gelijk (2-2). Volgens Larreta was er sprake van een wraakactie. ,,Een dag voor de wedstrijd heeft de politie een inval gedaan bij de leider van de hooligans, waarbij geld en tickets in beslag zijn genomen. Deze groep heeft al vijftig jaar grote invloed. Ze zijn de oorzaak achter veel ongeregeldheden.''

Inmiddels dook via Zuid-Amerikaanse media een filmpje op van een vrouw die als supporter van River Plate fakkels en Bengaals vuurwerk om het lijfje bindt van een klein meisje. Het is niet bekend of de vrouw het moeder van het meisje is. Duidelijk is dat ze in ieder geval fakkels het stadion in wilde smokkelen en daarvoor het leven van een klein meisje riskeerde. Spaanse media melden dat de vrouw inmiddels is opgepakt door de Argentijnse politie. Ze riskeert een celstraf van een halfjaar.