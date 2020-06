Voetballers in Portugal vrezen het meest hun eigen fans

Hoe afschuwelijk en afkeurenswaardig ook, het ging die dag om een aanval een rivaliserende supportersgroep. In Portugal vrezen de spelers van de topclubs zelfs hun eigen fans en daar is dan ook alle reden voor. De aanval donderdag op de spelersbus van Benfica was angstaanjagend. De Duitser Julian Weigl en de Serviër Andrija Zivkovic werden geraakt, nadat stenen door de ruit vlogen en naar het ziekenhuis gebracht. De thuiswedstrijd tegen Tondela, voor lege tribunes, was teleurstellend in 0-0 geëindigd.



Opvallend is dat Benfica, net als alle andere clubs in Europa, maandenlang niet in actie kwam. Het kon ondanks het feit dat het voor de coronacrisis ook niet soepeltjes liep eigenlijk geen opeenstapeling van frustraties zijn bij de aanhang van de Portugese kampioen. Dat Porto eerder de eerste wedstrijd bij de hervatting van de competitie had verloren, betekende wel dat Benfica goede zaken had kunnen doen.