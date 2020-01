Voetbalduels Cyprus opgeschort na autobom bij arbiter

Zelfs trainer Kohfeldt is gebles­seerd bij geplaagd Werder Bremen

12:51 Werder Bremen wordt dit seizoen geplaagd door veel blessures binnen de selectie en nu is zelfs de trainer geveld. Florian Kohfeldt liep door een ongelukje in huis een breuk in zijn voet op en kon daardoor deze week de training niet leiden. Zijn assistenten kwamen thuis bij Kohfeldt op bezoek, om daar de tactiek voor de competitiewedstrijd zaterdag tegen Fortuna Düsseldorf te bespreken.