Voetbal Vandaag: Rode loper ligt klaar voor Juve na misstappen Atalanta en Inter

Wedstrijd van de dag

Serie A • Juventus - SS Lazio Juventus is al weken hard op weg naar de titel, maar heel overtuigend was het spel de voorbije tijd niet. Tegen AC Milan, Atalanta en Sassuolo zat er volop zand in de motor van de ploeg van Maurizio Sarri. Maar nu lijkt de Scudetto toch echt aanstaande, zeker nadat Atalanta (zaterdag) en Inter (gisteravond) punten verspeelden. Met Lazio vanavond als laatste echte tegenstander van formaat lijkt de Oude Dame dan toch ‘gewoon’ freewheelend op weg naar de titel 36, en alweer de negende op rij in Italië. Na Lazio treft Juventus, dat bij een zege liefst acht punten los komt met nog vier duels te gaan, achtereenvolgens Udinese, Sampdoria, Cagliari en AS Roma.

Titel of niet, trainer Maurizio Sarri beseft dat zijn positie ter discussie staat na een mindere periode. De 61-jarige Italiaan weigert echter te speculeren over zijn toekomst. ,,We moeten ons concentreren op de komende duels. Om te beginnen de wedstrijd tegen Lazio. Dat is het enige dat telt, dat is mijn toekomst.”



Sarri heeft in zijn eerste jaar als trainer van Juventus, met verdediger Matthijs de Ligt in de gelederen, de titel nog steeds voor het grijpen. Een overwinning bleef echter uit in de laatste drie duels. Daardoor neemt de druk op Sarri toe. ,,Dat hoort nu eenmaal bij mijn vak. Als je wint, doe je het goed, als je verliest, doe je het slecht. Voetbal is lastig, waar je ook bent. Maar als je mij vraagt of ik mij zorgen maak over mijn toekomst, is dat hetzelfde als je een Formule 1-coureur vraagt of hij bang is om hard te rijden.”