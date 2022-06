Voetbal Kort | Sparta haalt oude bekende terug als hoofdsponsor, Leeuwinnen stijgen op FIFA-ranking

Verhoor Blatter uitgesteld wegens gezond­heids­klach­ten: ‘Niet in staat te antwoorden’

Het verhoor van voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter in de fraudezaak tegen hem is uitgesteld wegens gezondheidsklachten. Vandaag begon in het Zwitserse Bellinzona het proces tegen hem en Michel Platini. De voormalig voorzitters van respectievelijk de mondiale voetbalbond FIFA en de Europese bond UEFA worden verdacht van corruptie.

