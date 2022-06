Voetbal Kort | Siemen Mulder stopt als scheidsrechter, AZ begint zonder Sugawara

Nations League Zeer opvallende uitslagen: Duitsland maakt gehakt van Italië, Hongarije vernedert Engeland

Overtuigend en meedogenloos heeft Duitsland van Italië gewonnen in de Nations League. In Mönchengladbach werd het liefst 5-2 voor de ploeg van Hans-Dieter Flick, die de leiding in de groep nog aan Hongarije moet laten. De Hongaren bezorgden Engeland namelijk een ongekende blamage.

15 juni