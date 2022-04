Voetbal Kort | Sevilla verlengt contract van Bono, Guardiola looft ‘betrouwbare’ Aké

Ingrids zoon bleek een pester: ‘Ik had niet verwacht dat hij dit een ander kind aan zou doen’

Pesten? Dat doet mijn kind niet! De meeste ouders weten dat pesten een groot probleem is. Maar dat hun eigen kind een pester is, daar willen ze liever niet aan. Ingrid van Hest, pedagoog en moeder van twee zonen, werd door de juf van de basisschool gebeld dat haar kind iemand pestte: ,,Je schrikt enorm en je eerste reactie is ontkenning.” Vandaag, op de Landelijke Dag tegen Pesten, doet zij haar verhaal.

