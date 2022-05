Voetbal Kort | Net gecontracteerde spits FC Groningen loopt zware knieblessure op, Barça speelt in de VS

Europa League Spelers Eintracht als helden onthaald in Frankfurt: ‘Jullie hebben jezelf onsterfe­lijk gemaakt’

De voetballers van Eintracht Frankfurt zijn in de Duitse stad als helden onthaald na de winst van de Europa League. De selectie van trainer Oliver Glasner keerde donderdag aan het einde van de middag terug in Frankfurt, na de winst een dag eerder op Rangers FC in Sevilla.

