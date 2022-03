Voetbal Kort | Miedema naar halve finales FA Cup, Leeds United boekt opnieuw spectaculaire zege

Samenvatting Ajax krijgt pijnlijke les in effectivi­teit van Benfica en ligt uit de Champions League

Na een zinderende en foutloze poulefase, is Ajax door Benfica meteen in de achtste finale uit de Champions League gekegeld. Na de 2-2 in Lissabon liepen de ambitieuze Amsterdammers ondanks een kolkende Johan Cruijff Arena hard in het Portugese mes: 0-1. Darwin Núñez klopte André Onana in de lucht voor de beslissende goal.

16 maart