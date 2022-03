Voetbal Kort | Mbappé gaat handtekening zetten onder dik contract bij Real Madrid, City op ramkoers voor Haaland

Bekijk hier alle uitslagen in de buitenland­se topcompeti­ties

Het was een volle voetbalzondag in de buitenlandse topcompetities, met onder andere de derby van Manchester en de topper in de Serie A tussen Napoli en AC Milan. Bekijk hier nog eens alle uitslagen in Engeland, Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk en België.

6 maart