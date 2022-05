Voetbal Kort | Goed nieuws Virgil van Dijk richting Champions League-finale, nieuwe aanstelling KNVB

Column Van Hanegem | Mensen veroorde­len Mourinho, terwijl de bewierook­te Guardiola zich wel als een malloot mag gedragen

Columnist Willem van Hanegem hoopt dat de Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma in een groot stadion zal worden gespeeld. ‘Tirana is niet bepaald een voetbalstad en het stadion is een beetje als het Abe Lenstra Stadion, zo klein.’

9 mei